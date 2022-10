Caserta/Parrocchia N.S. di Lourdes, Don Antonello Giannotti celebra 29 anni di sacerdozio

Caserta. Una giornata importante per la parrocchia N. S. di Lourdes sita nel popoloso Rione Acquaviva di Caserta è stata quella della domenica da poco trascorsa.

Ad oggi, dalla data del 23 ottobre 1993, si celebrano i 29 anni di sacerdozio del suo parroco Don Antonello Giannotti, culminati in un’attività, densa e intensa, profusa a favore del territorio casertano.

Le sue molteplici iniziative per rianimare la parrocchia, restituendole dinamismo e vitalità, si sono spinte oltre i confini del Rione Acquaviva, coinvolgendo non solo i residenti ma anche persone provenienti da altre frazioni e Comuni Casertani.

Un anniversario speciale, dunque, quello della scorsa domenica. Al termine della celebrazione si è potuto apprezzare il saluto che il diacono Marco Lugni, a nome di tutti i collaboratori, ha rivolto a Don Antonello «un sacerdote amorevole e al servizio di Dio e del prossimo, la cui presenza abbiamo – con emozione – accolto in mezzo a noi» .

Nell’esprimere con queste parole la gioia per “un dono di Dio Padre alla chiesa e ai fedeli” – ha poi aggiunto – «pensiamo che hai trovato una comunità pronta a continuare il cammino con un nuovo compagno di viaggio, con una nuova guida, simbolo di Gesù Buon Pastore.

Don Antonello sei per noi Padre e Maestro, ma anche fratello, grazie per l’enorme contributo che, con la tua presenza, dai a tutti noi fedeli. Augurissimi di buon anniversario di sacerdozio e come ci incoraggia il cardinale Sepe che “A maronna c’ accumpagna”».

Un omaggio a Don Antonello è stato, infine, presentato attraverso un piccolo regalo (una borsa per contenere un’ agenda, ecc. ecc) portato da due bambini che frequentano il catechismo.

Ad una lieta occasione come questa, la celebrazione dei suoi 29 anni di sacerdozio, seguirà a breve un altro appuntamento che vedrà di nuovo protagonista la parrocchia N.S. di Lourdes.

Venerdì 28 ottobre è prevista, infatti, la visita pastorale di Mons. Pietro Lagnese, Vescovo di Caserta, durante la quale sarà nominato rettore il seminarista Pasquale Pellegrino.

È la prima visita pastorale che Sua Eminenza compie dall’insediamento nel giugno 2022 di Don Antonello Giannotti.