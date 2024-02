Caserta. Pasquale Napoletano F.D.I.: “In pieno centro città vere e proprie discariche”

Al netto di una palese e ripetuta inciviltà di alcuni cittadini casertani, che evidentemente si sentono al sicuro di ogni possibile sanzione, la città è sporca e presenta, nel centro abitato, addirittura discariche a cielo aperto di rifiuti di ogni tipo, come nella “storica” area di via Graefer ma anche in via Buonarroti. Nelle stesse periferie, come nel sottovia della Variante Anas di via Ruta, è incontrollato l’abbandono di rifiuti.

Quali sanzioni sono state davvero irrogate ai cittadini e alla stessa Ditta per la mancata pulizia e eliminazione di queste discariche? Quanto ancora vuole essere dormiente l’assessora che dovrebbe impartire precise e severe direttive agli uffici comunali per tenere pulita Caserta?

Avvocato Pasquale Napoletano Consigliere Comunale FdI