Caserta. Pronti i mandati. Pochi giorni ancora per i buoni libri 2020/2021

Caserta. Nella mattinata di oggi , in seguito ad alcune telefonate ricevute ,abbiamo approfondito la questione dei buoni libri 2020/2021. Come è noto la Regione Campania ha stanziato i fondi per la concessione dei buoni libro per l’anno scolastico 2020/2021 per gli alunni che frequentano la Scuola Secondaria di Primo Grado e della Scuola Secondaria di Secondo Grado.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1297 del 02.09.2020 è stato approvato l’avviso ed i modelli per la presentazione delle istanze.

Ad oggi pero’ ,nonostante il termine ultimo per la presentazione delle istanze era fissata per il 27/11/2020 ,gli aventi diritto non hanno ancora ricevuto il buono .

Abbiamo chiesto chiarimenti direttamente al Sindaco Carlo Marino il quale ci ha comunicato che sono già pronti i mandati di pagamento e che nel giro di pochi giorni gli aventi diritto potranno riscuotere le somme a loro dovute.