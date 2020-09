Casertana/È ufficiale la firma di Hadziosmanovic

Nuovo arrivo in casa Casertana, la società rossoblù ha chiuso l’accordo per Cristian Hadziosmanovic. Il terzino destro arriva dalla Sampdoria

Questo il comunicato della Casertana:

“La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Cristian Hadziosmanovic.Difensore laterale destro molto duttile, classe 1998, arriva a titolo temporaneo dalla Sampdoria. Nell’ultima stagione è sceso in campo 23 volte segnando una rete con la maglia del Monopoli. Prodotto del vivaio del Milan, Hadziosmanovic esordisce tra i professionisti nel 2017 con il Livorno, passando nel gennaio 2018 alla Reggina. Con la Vis Pesaro 28 presenze e 1 rete nell’annata 2018/19”

“Sono un giocatore molto duttile. Un difensore esterno di destra che all’occorrenza può adattarsi anche a sinistra; in passato ho maturato esperienze anche in mezzo al campo. Da avversario ho avuto modo di conoscere molto bene la Casertana. Una piazza importante ed un tifo caloroso. In molti mi hanno parlato benissimo di questa realtà; da qui sono venuti fuori tanti calciatori importanti. Sono qui per dare tutto in un campionato che si prospetta più difficile ed avvincente che mai. E’ il mio quarto anno di Lega Pro e mi sento ormai sempre più pronto e maturo”.