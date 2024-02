Casertana, poker di acquisti per realizzare il sogno serie B

Analizziamo a 360° il mercato invernale della Casertana. La squadra, in realtà, ha dimostrato di avere poche carenze tra i vari ruoli, ma è ovvio che è sempre meglio rafforzarsi con innesti che nel corso della lunga stagione potrebbero essere decisivi, anche solo per far rifiatare i titolari. Ecco allora un poker servito dal direttore sportivo Alessandro Degli Esposti: Francesco Deli (centrocampista), Manuel Nicoletti (difensore), Loris Bacchetti (difensore), Pietro Rovaglia (attaccante). Deli è un centrocampista “a tutto campo” abile sia in fase difensiva sia in quella offensiva. Ha nel suo curriculum alcune presenze in serie B, principalmente con Foggia e Cremonese. Parentesi al Pordenone, poi il passaggio al Catania dove gioca dieci partite segnando anche un gol. L’11 gennaio è stato acquistato a titolo definitivo dal club etneo. Nicoletti è un terzino sinistro. Classe 1998, arriva in prestito dal Crotone, club in cui ha concentrato il grosso delle sue presenze. Dopo varie esperienze tra B e C tra Catanzaro (club dove è cresciuto), Monopoli e Foggia, gioca la stagione 2022/23 in prestito alla Reggiana con cinque presenze e il contributo alla promozione in B. Tornato al Crotone, viene girato in prestito alla Casertana. Bacchetti ha una lunga carriera dietro di sé con esperienze variegate in B (sedici presenze) e in C, dove in pratica ha girovagato per l’intero stivale con quasi duecento presenze e otto reti all’attivo. Tra le sue squadre Pescara, Juve stabia e FeralpiSalò, compagine in cui ha disputato le ultime quattro stagioni e da cui è stato prelevato dai “falchetti”. Pietro Rovaglia è un giovane attaccante, classe 2001, prelevato in prestito dalla Juve Stabia, diretta concorrente dei rossoblù per la promozione. Solo alcune comparse in B tra Chievo e Ternana, poi varie esperienze in prestito alla Pistoiese, alla Fermana e al Montevarchi. Comincia la stagione attuale alla Juve Stabia con tredici presenze ma nessun gol. Un calciatore con pochi gol all’attivo, ma giovane e che può farsi comunque valere, visto che ha anche all’attivo alcune presenze con le nazionali italiane giovanili. Basteranno questi quattro acquisti a far compiere alla Casertana il salto di qualità? Chi vivrà, vedrà.

(Foto di Ciro Santangelo)