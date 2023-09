Casertana, un abbonamento col pari

Di Michele Ventrone

La Casertana sembra poter ottenere la prima vittoria nel recupero infrasettimanale della prima giornata, poi però cala alla distanza è ottiene solo un pari. La partita, ricordiamo, non era stata disputata per la proroga concessa ai “falchetti” in seguito al ripescaggio in C all’ultimo momento. Mister Cangelosi insiste giustamente col 4-3-3 nel tridente composto da Casoli, Tavernelli e Curcio. Proprio da quest’ultimo il gol dell’1 a 0, propiziato da uno splendido cross dalla destra di Damian (9’). Sulle ali dell’entusiasmo i rossoblù cercano il 2 a 0 in almeno un paio di nitide occasioni. Il Monopoli, dal canto suo, trova pochi spazi, trovando le occasioni migliori nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo con la testa di Spalluto e la scorribanda pericolosissima di Morello. L’inizio del secondo tempo è appannaggio della Casertana grazie ad un tiro da fuori di Casoli che esce di un nulla (49’). Sembra una vittoria facile per i “falchetti”, ma dal 55’ la musica cambia e il Monopoli cresce. Fino a pervenire al gol: Starita la lascia a Hamlili, che se la allunga, ma riesce a servire di nuovo Starita, il quale la deve solo appoggiare in rete visto l’uscita sbagliata di Venturi (61’). Moderata esultanza per l’ex. Comincia una nuova partita, in cui sostanzialmente le squadre si rispettano e vanno avanti a fiammate. In generale, Casertana più quantitativa nel creare occasioni da gol, Monopoli più qualitativo. Si segnala al 73’ un ottimo cross di Toscano per Casoli, la cui testata va fuori di poco. Al 90’, poi, Carretta crossa dalla destra per Casoli, che controcrossa al centro trovando la testa di Montalto fuori di poco. Negli ultimi minuti alcuni svarioni difensivi in disimpegno da tutt’e due le squadre, ma il punteggio rimane sull’1 a 1. Continuiamo a sostenere questi ragazzi. Certo si aspettava di più da questa partita, ma il campionato rimane lungo e la squadra c’è in molte fasi di gioco. La vedo molto aggressiva a centrocampo, cosa che non può che essere positiva. Da migliorare la concentrazione in difesa, a volte troppo bassa. I presupposti per un campionato almeno da metà classifica ci sono.