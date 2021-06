Cisas Caserta: Carlo Marino ancora una volta non ci riconosce come Sindacato

Per evitare che qualche speranzoso ricercatore di pubblicità elettorale intervenga sull’argomento, ci rivolgiamo con la presente direttamente al protagonista, cioè al Sindaco di Caserta.

Apprendiamo dalla stampa che il sindaco Marino ha nuovamente incontrato, presso la sede comunale, i segretari provinciali dei Sindacati discriminando la Cisas, unica organizzazione sindacale territoriale che non svolge attività politica e che ha ben 2 sedi in Caserta, come ben noto, e che si interessano quotidianamente delle problematiche cittadine anche con la presenza attiva dello Sportello del Cittadino.