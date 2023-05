Concerti alla Reggia di Caserta, dal 20 maggio al 24 giugno risuona la “Musica al tempo di Vanvitelli”

Da vivere tutto l’anno attraverso una serie di iniziative volte a far conoscere al pubblico la storia e i tesori che racchiude in quanto scrigno di meraviglie, la Reggia di Caserta diviene ancora protagonista con la “Musica al tempo di Vanvitelli”: un ciclo di concerti dedicato all’architetto che progettò un tale capolavoro.

Sarà un’occasione per immergersi in momenti di pura bellezza musicale e iniziare un viaggio indimenticabile nel passato, tra l’arte di Vanvitelli e le melodie che hanno caratterizzato il suo tempo.

Tre i concerti alla Reggia in programma dal 20 maggio al 24 giugno con la partecipazione, quali solisti ospiti, di Carlo Torlontano, Paolo Carlini e Giuseppe Albanese.

Il primo appuntamento, quindi, sabato 20 maggio alle ore 17.30 in Cappella Palatina.

Solista Carlo Torlontano con il corno delle Alpi, strumento oggi insolito ma all’epoca utilizzato da diversi compositori.

Il corno delle Alpi, fortemente evocativo di scene campestri, ben si integra con l’atmosfera del Complesso vanvitelliano ed in special modo con il Parco reale.

In programma Leopold Mozart e Anton Zimmermann, Wolfgang Amadeus Mozart e Leopold Kozeluh.

Il ciclo di concerti proseguirà il 10 e il 24 giugno con il fagottista Paolo Carlini ed il pianista Giuseppe Albanese.

In programma Domenico Cimarosa, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Joseph Haydn e Gennaro Astarita.

Ad inaugurare a breve il ciclo di concerti l’Orchestra da Camera di Caserta.

Diretti dal Maestro Antonino Cascio, i musicisti proporranno brani di autori napoletani e d’Oltralpe ispirati alle Celebrazioni vanvitelliane.

Gli spettacoli saranno proposti, poi, in replica in località di Terra di Lavoro che conservano testimonianze, riferimenti o ascendenze vanvitelliane. Per questa occasione il luogo scelto è la città di Aversa.

La partecipazione all’iniziativa rientra nel costo ordinario del biglietto di ingresso/abbonamento al Museo.

I biglietti “Serale Appartamenti” dalle ore 17 hanno un costo di 3 euro. Ultimo ingresso agli Appartamenti Reali è alle ore 18.15.

Restano valide le gratuità e riduzioni come per legge. I biglietti della Reggia di Caserta, contingentati per numeri e fasce orarie, sono in vendita su TicketOne oppure in biglietteria in piazza Carlo di Borbone.