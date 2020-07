Concorsi Docenti al via la formazione Andis

Corso di Preparazione alle prove concorsuali Concorso Docenti, organizzato dall’associazione Andis di cui è responsabile regionale il Dirigente scolastica prof.ssa Antonella Serpico.

il percorso formativo completo si articola in video-lezioni, webinar, dispense e materiale di studio, aule virtuali, incontri periodici

Modalità on line con accesso riservato da www.formazione.andis.it

• 36 ore di video-lezioni con esperti di fama nazionale

• 34 ore di webinar (17 incontri)

• Dispense e materiale documentario e di studio per ciascun modulo e unità di lavoro

• INCONTRI CON TUTOR D’AULA per approfondimenti, chiarimenti, orientamenti di studi .

• Supporto e consulenza per lo svolgimento della prova scritta.

• Orientamento e supporto per la prova preselettiva.

Per info rivolgersi alla Responsabile della Formazione Regionale Antonella Serpico