Covid-19, il coronavirus miete ancora vittime/oltre mille i positivi in tutta la Provincia di Caserta

Caserta. Una situazione epidemiologica che denota contagi in costante aumento con oltre mille pazienti (1003) attualmente costretti all’isolamento domiciliare o al ricovero in ospedale, è quella evidenziata dal report aggiornato alla mezzanotte di venerdì che pone di fronte ad un numero di casi in Terra di Lavoro (53) di poco inferiore rispetto a quello registrato il giorno precedente (55). Con un dato di 85 e 65 positivi, fra i centri più colpiti vi sono rispettivamente Marcianise ed Aversa. A seguire, una maggiore presenza del virus per numero di casi si riscontra a Caserta (51), Villa Literno (45), Capua (37), Casal di Principe (36), Mondragone (34), Gricignano di Aversa (33), Alife (31), Cervino (30), Orta di Atella (29), Trentola Ducenta (28), Sant’Arpino (26), Maddaloni (25), San Nicola la Strada (22), Casapesenna, Castel Volturno, Cesa (21). Fra coloro che hanno vinto e perso la battaglia contro il Covid-19 si segnalano da un lato 24 persone clinicamente dichiarate guarite, e dall’altro, purtroppo, ancora tre vittime, che resiedevano nei Comuni di Castel Volturno, Letino e Marcianise.