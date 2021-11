Covid e salute psicologica

Napoli. È stato sottoscritto oggi, a Palazzo Santa Lucia, un importante Protocollo d’intesa con l’Ordine degli Psicologi per il supporto ai bambini e agli adolescenti che in questo periodo di Covid vivono situazioni di disagio.

La Regione Campania erogherà un contributo, sotto forma di voucher, alle famiglie in difficoltà socio-economica per il sostegno psicologico ai minori dai 6 ai 16 anni nella, fase attuale ed in quella del post-Covid.

Sarà stanziato un contributo di 400.000 euro per l’ordine degli psicologi. Gli stessi, dopo la segnalazione del pediatra, saranno scelti dalle famiglie in una lista di professionisti fornita dall’ Ordine. Le famiglie svantaggiate otterranno un voucher utilizzabile per un massimo di 10 incontri con uno psicologo.

“Quello che più angoscia è il pensiero che ci possa essere un genitore che vede il figlio in grande disagio e non ha la possibilità di aiutarlo. Per questo abbiamo voluto questo protocollo d’intesa” le parole di Lucia Fortini, Assessore Regionale alla Scuola.

Un’iniziativa davvero importante, in una situazione che ha destabilizzato maggiormente bambini e ragazzi che già si mostrano fragili in una società sempre più dura.