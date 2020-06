Da stamattina Tamponi per i dipendenti comunali, quelli dell’ Ecocar e dell’ Ambito C1

Caserta. Questa mattina , presso l’area della fiera bisettimanale sono iniziati i tamponi nasofaringei da parte della ASL per il Covid-19. L’attività di monitoraggio coinvolgerà i dipendenti comunali, quelli delle ditte che gestiscono lo smaltimento dei rifiuti in appalto ( Ecocar) e per quelli che gestiscono per conto dell’ ambito C1( Caserta, San Nicola Castel Morrone e Casagiove). dalle 9,00 di stamattina alle o 12, 30 sono stati effettuati ben 200 tamponi.

L’ operazione sarà interamente monitorata dal Sindaco di Caserta Carlo Marino e dall’ Assessore alla sicurezza Raffaele Piazza i quali hanno già dichiarato che nei prossimi giorni gli esami saranno estesi alle attività economiche presenti in città.