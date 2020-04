De Florio (CISAS): “Sanificazione ombra a Cellole”

CELLOLE – Il Comune di Cellole ha provveduto, a cura della Protezione Civile, alla SANIFICAZIONE delle strade comunali. Doveva essere fatta su tutto il territorio comunale ma come lamentano i delegati zonali della Cisas è stata dimenticata, ancora una volta, la zona balneare, che avrà presenti – per le festività pasquali – parecchi residenti tra cui i proprietari delle seconde case, i soli a pagare i tributi comunali senza mai ricevere i dovuti servizi come avviene per il centro cittadino.

La Cisas evidenzia anche la necessità di una maggiore presenza di Vigili nella zona per il contrasto alle costruzioni abusive, sempre in aumento.

La Confederazione Cisas confida nell’intervento del Commissario Prefettizio, dottoressa Macchiarella, che ringrazia anche per il suo impegno amministrativo.