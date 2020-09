De Luca:”Stiamo lavorando per fare 12 mila tamponi al giorno”

Campania-Dal 12 agosto sono stati effettuati oltre 10000 mila tamponi, con oltre 2300 nuovi positivi.

Queste le parole di Vincenzo De Luca:

”I contagiati di rientro dalle vacanze che abbiamo rintracciato, sono 1150, quasi tutti asintomatici. Oggi comincia a ridursi il contagio di chi rientra: nelle ultime 24 ore ci segnalano 170 positivi, il 40% proveniente da fuori regione. Ma comunque si inizia ad avere una riduzione, con una prevalenza di contagio territoriale che continuerà nei prossimi giorni. Il nostro prossimo obiettivo è di spostare progressivamente il personale nei territori e stiamo lavorando in queste ore per assumere altre 500 persone da impegnare per controllo e tamponi”.

De Luca ha anche spiegato che

“Si torneranno a fare i tamponi anche sui degenti delle Rsa, sul personale sanitario, sulle forze dell’ordine, vigili del fuoco. Questo è il piano che avevamo già predisposto e che porteremo avanti, riuscendo ad arrivare a 12mila tamponi al giorno grazie al bando che sarà pubblicato la prossima settimana per l’acquisizione di strumentazione e reagenti per il quale siano stati autorizzati dalla struttura commissariale. Questo piano ci permetterà di convivere altri 10 mesi in attesa del vaccino anti Covid”.