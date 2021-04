Decremento parziale sulle idennità e premialità ai lavoratori . L’ USB proclama lo stato di agitazione

L’ USB proclama ufficialmente lo stato di agitazione e di raffreddamento dei suoi iscritti e lavoratori della GISEC SPA, società che si occupa di servizio di smaltimento e stoccaggio dei rifiuti urbani su tutto il territorio provinciale di Caserta.

Nella nota scritta e firmata da Fulvio Beato si legge.

CONSIDERATO

Che la scorsa contrattazione finalizzata alla formulazione di accordo collettivo di II livello prevedente indennità e premialità a favore dei lavoratori sulla base delle prestazioni rese , si è conclusa con il decremento parziale , con riferimento ad alcuni importi,rispetto alla previa disciplina cosi’ come statuita dal precedente contratto collettivo di II livello del 28/02/2018.

Che tale decremento è già stato oggetto , nelle sedi di discussioni , di svariate contestazioni da parte dei rappresentanti della scrivente O.S.

Che i lavoratori iscritti tutti biasimano la scelta aziendale relativo alla misura del citato decremento.

Che ancora, nonostante l’ incontro del 16/04/2021 con il Presidente della Provincia di Caserta , durante il quale venne prospettata la calendarizzazione di un prossimo incontro per la discussione proprio delle tematiche in argomento, ad oggi nessuna convocazione è giunta alla scrivente O.S.

Che ad ogni buon conto la scrivente O.S. non risulta quale associazione sindacale stipulante il C.C.N.L. Fise- assoambiente e per questa ragione nei suoi confronti non saranno ritenute quali produttive di effetti giuridici le clausole di tregua e di pace sindacale come ai sensi dell’ art.2 del Ccnl Fise -assoambiente.

Per l’ ottenimento dei seguenti obiettivi di rivendicazione.

riapertura in via integrativa della contrattazione collettiva aziendale di secondo livello

convocazione di apposita occasione di discussione con le parti sociali presso la Provincia di Caserta

Tutto cio’ premesso e considerato, sempre la scrivente o.s. sentito l’ rsa e i lavoratori tutti proclama lo stato di agitazione. dei lavoratori dal 28/04/2021. Dalla stessa data inoltre il Sindacato informa che decorre il periodo di raffreddamento obbligatorio prescritto nei settori qualificati quali servizi pubblici essenziali e servizi ad essi strumentali. Si resta pertanto a disposizione di codesta spett.le amministrazione societaria, della presidenza della provincia di Caserta e della Prefettura di Caserta al fine di esperimento di occasione di conciliazione in sede sindacale , aziendale o istituzionale richiedendo apposita convocazione a ciascuno delle parti citate.