È morto il dott. Daniele Ferrucci. Il cordoglio ed il dolore della Famiglia Sibillo

CAPUA – “La notizia della improvvisa e prematura dipartita dell’amico medico Daniele Ferrucci rattrista e riempie di dolore i nostri cuori, lasciando un vuoto incolmabile.

Un Valente professionista, un marito ed un padre esemplare, un amico vero e genuino, un amministratore attento, un politico di ispirazione socialista d’altri tempi, dal carattere verace e schietto che amava guardare alla realtà sempre con chiarezza, rifuggendo ipocrisie di qualsiasi genere.

A nome della famiglia Sibillo, alla quale Daniele è stato da sempre molto legato da sentimenti reciproci di affetto profondo e di sincera amicizia, della Casa di Cura “Villa Fiorita” di Capua, in cui per lunghi anni Egli ha ricoperto il ruolo di vice Direttore Sanitario, del Centro Medico Polispecialistico “Hermes” di Casagiove, dei Laboratori ReteLabs e del personale medico, paramedico, ausiliario ed amministrativo, esprimiamo vivo cordoglio per la sua scomparsa e rivolgiamo un abbraccio forte alla moglie Gilda, ai figli Michele, Luigi e Francesca.

Riposa in pace Daniele, salutaci il nostro compianto Nicola, con la preghiera al Signore Iddio affinché ti accolga nell’alto dei Cieli!”

Lo dichiara, in una nota, la proprietà di Casa di Cura “Villa Fiorita” di Capua, del Centro Medico Polispecialistico “Hermes” di Casagiove, e dei Laboratori ReteLabs.