Emiciclo Ovest Rotonda San Nicola la Strada. Russo Spena presenta proposta sottoscritta da 5 consiglieri

SAN NICOLA LA STRADA – Con l’ordinanza sindacale nr. 11 dell’11 maggio 2020, emessa dal Sindaco di Sn Nicola la Strada Vito Marotta, da martedì 12 maggio 2020 e fino a nuova disposizione, non è consentito l’accesso al pubblico all’emiciclo ovest della Villa Comunale di Largo Rotonda. A distanza di pochi giorni dalla chiusura di quel tratto di Rotonda, venerdì, 15 maggio 2020, si è svolta la riunione, in videoconferenza, del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di Caserta, l’organo consultivo del quale fa parte il Prefetto, il Questore, i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Hanno partecipato all’incontro il Prefetto di Caserta, il Questore, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, il Presidente della Provincia, i Sindaci di Caserta e di San Nicola la Strada. Al termine dell’incontro è stata approvata la proposta del Questore di Caserta, immediatamente sostenuta dal Prefetto, circa la costituzione di un Tavolo Tecnico in Prefettura per studiare e definire un intervento strutturale.

Questo lavoro di elaborazione vedrà naturalmente impegnati in prima linea i tecnici del Comune di San Nicola la Strada, ma anche le associazioni, le forze politiche ed i movimenti cittadini affinché possa nascere un dibattito fruttuoso per la ricerca di proposte utili e praticabili.

Partendo da questi presupposti, il Consigliere comunale Ing. Vincenzo RUSSO SPENA del gruppo “Insieme per San Nicola”, sostenuto politicamente anche dagli altri consiglieri: Nicola D’ANDREA, Tullio VACCARI, Raffaele DELLA PERUTA e Federico DE MATTEIS, ha presentato al Presidente del Consiglio Fabio SCHIAVO ed al Sindaco Vito MAROTTA, un Ordine del Giorno ai sensi dell’art. 23 del regolamento delle attività consiliari.

Nella premessa di tale ordine del giorno, Russo Spena fa un excursus sul perché l’Emiciclo Ovest è diventato “terra di nessuno” alla mercé di pusher e drogati.

Se la proposta di mozione da trasformare in delibera del Consiglio comunale venisse approvata, l’Amministrazione comunale dovrebbe “…. Procedere senza ulteriore indugio alla organizzazione di un concorso di idee per un progetto di riqualificazione urbana che abbia i seguenti cardini:

1) l’emiciclo ovest deve essere luogo di richiamo da parte dei cittadini sannicolesi e non, divenendo sede principale di tutte le manifestazioni pubbliche quali sagre, feste, attività ricreative, mercatini dell’usato, mercatini di Natale;

2) dev’essere concepito come luogo di svago per le famiglie attraverso la realizzazione di un ampio Playground permanente all’aperto, dove i nostri figli possano giocare;

3) una grossa mano potrebbero darcela i Nostri anziani, dando loro i mezzi per vivere questa zona di San Nicola, allora si potrebbe pensare alla realizzazione di campi di bocce, un’area con un dehors allestito con tavolini per permettere loro di incontrarsi per giocare a carte e presidiare il territorio, invogliare le attività commerciali a richiedere l’occupazione del suolo pubblico per offrire dei servizi all’aperto.

Le proposte innanzi dette rientrano in un intervento di riqualificazione urbana che certamente non richiedono cifre enormi per essere realizzate, ma che permetterebbero un presidio della zona, allentando anche il lavoro delle forze dell’ordine.

A tal fine è urgente e indifferibile procedere a:

1) potare il più possibile la folta chioma degli alberi che rendono meno “illuminato” l’emiciclo ovest favorendo coloro i quali fanno del buio il loro habitat naturale per mettere in atto attività illecite;

2) sfoltire gli enormi cespugli tali che essi non diventino fortini in cui nascondere droga o quant’altro;

3) rendere più sicuro l’attraversamento da est a ovest dell’emiciclo da parte dei sannicolesi facendo in modo di rallentare la velocità delle autovetture magari con un semaforo posto proprio al centro delle due parti della Rotonda;

4) installare un servizio di videosorveglianza proprio all’emiciclo ovest, per dissuadere i malintenzionati da qualsivoglia atto di delinquenza…..”.

Le proposte avanzate dall’Ing. Vincenzo Russo Spena e condivise da: Nicola D’Andrea, Tullio Vaccari, Raffaele Della Peruta e Federico De Matteis, dovrebbero rappresentare il punto di partenza al fine di consentire la più ampia fruizione dell’Emiciclo Ovest e cercare di ridurre la delinquenza che impera nell’area.

Anche gli altri componenti del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di Caserta dovrebbero farsi parte attiva affinché l’Esecutivo cittadino non perda ulteriore tempo e che questa problematica possa diventare “il cavallo di battaglia” dei numerosi candidati Sindaci che a settembre si candideranno alle elezioni amministrative, così che ciascuno di loro faccia “promesse da marinaio” sulla risoluzione del problema una volta eletto Sindaco. Se così fosse avrebbero perso tutti i cittadini di San Nicola la Strada e diventerebbero “ostaggio” di una certa classe politica.