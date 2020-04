Erba troppo alta tutto intorno alla Casa dell’Acqua in Via Milano a fianco della Caserma dei Carabinieri

SAN NICOLA LA STRADA – Nel centro abitato del Comune di San Nicola la Strada, così come nelle zone periferiche, esistono numerose aree di proprietà comunale destinate a verde pubblico, parchi, villette, scuole e giardini, che necessitano di costanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Vito Marotta, ha fatto provvedere alla pulizia dell’erba alta lungo il Vialone Carlo III^ che è sicuramente, il biglietto da visita di San Nicola la Strada nei confronti della Città di Caserta. Purtroppo, come documentano le foto allegate all’articolo, il verde che si trova intorno alla Casetta dell’Acqua in Via Milano, proprio a fianco della Caserma dei Carabinieri, sta raggiungendo un’altezza eccessiva.

Sui social sono sempre più numerosi i cittadini che si rivolgono direttamente al Sottufficiale ambientale Giovanni Ferrante chiedendo l’intervento per questo o quell’intervento di pulizia dovuto all’abbandono dei rifiuti, ma noi, invece, chiediamo un rapido intervento direttamente al primo cittadino, affinché faccia accorciare i lunghi tempi di programmazione fra l’assessorato competente e la ditta vincitrice dell’appalto relativo alla manutenzione ordinaria del verde pubblico.

Siamo sicuri che al più presto la Casa dell’Acqua avrà un aspetto migliore di quello attuale anche per i numerosi cittadini che, quotidianamente, si recano a fare ricorso all’acqua potabile della casetta che è un punto di erogazione di acqua naturale e minerale: sicura, buona e controllata. La casetta dell’acqua a San Nicola la Strada sta portando molti benefici alla collettività, a cominciare dal risparmio per le famiglie della città, per finire ai benefici ambientali con la diminuzione del consumo di bottiglie di plastica.

La casa dell’acqua eroga un’acqua refrigerata in tre tipologie: naturale, lievemente gassata e gassata, con trattamento di micro filtrazione, a “Km zero”: sicura, buona e controllata. Controllata perché è purificata dalle sostanze indesiderate quali: i sapori sgradevoli, i batteri, i residui organici e inorganici che possono infiltrarsi nelle fonti da cui attingono gli acquedotti; permettendo a tutti i cittadini di riappropriarsi di un bene così prezioso come l’acqua.