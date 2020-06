ESCLUSIVA. I Fedayn Bronx condannano l’agguato alla Casertana

Caserta. Dopo lo scellerato agguato perpetrato ai danni dei Dirigenti della Casertana Calcio e dei Giornalisti presenti alla conferenza stampa organizzata presso lo Stadio Pinto nella serta di ieri sabato 6 giugno 2020, i Fedayn Bronx Ultras rompono il silenzio ed esprimono la loro opinione su quanto accaduto.

A parlare con noi, a nome e conto dei Fedayn Bronx, e’ direttamente Vittorio Vergone uno dei capi della tifoseria rossoblu’ organizzata .

” Noi siamo ultras – dice – e prendiamo le distanze da quanto accaduto . Noi queste cose non le facciamo. Per noi , spruzzare estintori e lanciare sedie alle persone sono una cosa indegna. Chi conosce il mondo ultras sa benissimo che i tifosi si limitano a seguire la squadra in casa e in trasferta con l’unico obiettivo di vincere. Quando riteniamo di sollevare critiche lo facciamo allo stadio cantando e , se lo riteniamo opportuno, fischiando. I Fedayn Bronx prendono ufficialmente le distanze da un agguato vile ed infamante per la tifoseria rossoblu’ conosciuta in tutto lo Stivale per le meravigliose coreografie allestite durante le partite della Casertana e non certo per episodi violenti come quello verificatosi ieri sera.Vogliamo, infine, manifestare la nostra solidarieta’ al Presidente D’Agostino e alla sua consorte oltre che ai dirigenti della Casertana Calcio e a quei giornalisti che quotidianamente forniscono una comunicazione oggettiva e veritiera.

Siamo sicuri che le forze dell’ordine riusciranno ad individuare i colpevoli e a fare luce su una vicenda che riteniamo incomprensibile.

I Fedayn Bronx dal canto loro continueranno a sostenere la Casertana Calcio nel modo con il quale hanno sempre fatto, cioe’ con l’entusiasmo e quella passione che oggi e’ riconosciuta su tutti i campi di Lega pro e non solo.”