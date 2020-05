FdI-Mariano: Il Consigliere Comunale interviene sulla vicenda del Policlinico.

Caserta.Il Consigliere Comunale Mariano da sempre attento alle problematiche cittadine, appoggia con la massima serietà ed impegno, la richiesta dei Dr. Cozzolino e Tescione riguardo l’annosa questione del Policlinico di Caserta.

La vicenda del Policlinico è una ferita aperta per tutta la cittadinanza di Caserta , quasi venti anni di cantieri aperti senza arrivare a nulla. L’opera sembra ormai entrata a far parte di quelle incompiute di cui la nostra Penisola è piena.

Ma i cittadini Casertani vogliono che le cose cambino ed anche in fretta, e pretendono che i lavori riprendano e siano portati a conclusione nel più breve tempo possibile.

Mai come in questo periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 il Policlinico di Caserta, con i suoi 500 posti letto previsti dal Piano Sanitario, sarebbe stato risolutivo per i contagliati del territorio. Oltretutto non sarebbero state necessarie le Strutture Ospedaliere Modulari Covid-19, fortemente volute dal Governatore De Luca, sperperando così fior di milioni di euro.

Il Consigliere Mariano si adopererà durante il prossimo Consiglio Comunale a perorare la causa del Policlinico, esortando il Sindaco Marino a prendere una netta e forte posizione presso gli Enti competenti per una rapida ripresa e conclusione dei lavori.

L’apertura del Policlinico deve essere una priorità assoluta in quanto oltre a risolvere i problemi sanitari darebbe un impulso notevole alla crescita economica della città.