Prosegue il viaggio nel tempo al Polo Fieristico A1Expò; infatti, dopo la seconda edizione di Mostra Scambio con i veicoli ed i ricambi d’epoca, sabato 4 e domenica 5 dicembre torna Fiera del Vintage, giunta alla quinta edizione.

Una special edition con un esclusivo salone aggiuntivo, dedicato completamente all’antiquariato.

Dopo i successi delle edizioni precedenti (Settembre oltre 7000 visitatori), gli espositori del settore tornano ad allestire l’area di Viale delle Industrie 10, San Marco Evangelista, Caserta Sud con gli oggetti più trendy delle precedenti generazioni.

Oggetti che hanno caratterizzato la vita, gli usi, le tradizioni dei genitori, zii, nonni o magari la nostra gioventù e che tornano tirati a lucido in un contesto classico-moderno.

Dall’antiquariato all’artigianato, passando per l’abbigliamento, il collezionismo e tanto altro: la vintage mania rappresenta un fenomeno sociale e culturale senza storia, senza tempo e senza meta, ma soprattutto senza età.

Il passato come fonte d’ispirazione in un percorso che trascende i confini temporali per un’esperienza sensoriale ed intellettualmente appagante.

Una due giorni da non perdere per tutti gli amanti del genere che potranno visitare la fiera gratuitamente in una struttura ampia ed al coperto.

L’organizzazione ha già fatto sapere, attraverso le pagine social, che è stato raggiunto il sold out di espositori, ciò a dimostrazione che questo settore è in rapida crescita.

L’ingresso alla fiera sarà gratuito con i cancelli che resteranno aperti dalle 10.00 alle 20.00.