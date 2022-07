Formazione per i neo dirigenti scolastici targata ANDIS

L’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici – ANDIS – costituita nel 1988, è la più grande Associazione professionale dei Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado e persegue, fra i propri scopi istituzionali, obiettivi di promozione, sviluppo e progresso della scuola .

A tal fine l’ANDIS interagisce assiduamente con gli organi politici, di governo ed amministrativi del sistema scolastico e con altre associazioni professionali della scuola nonché con i soggetti culturali e sociali che esercitano un ruolo attivo nel Paese con le Organizzazioni sindacali.

L’ANDIS in coerenza con la propria specificità associativa, con la cultura e l’impegno civile che la contraddistinguono ha alla base della propria attività l’etica pubblica e nei propri documenti ha sancito che il Dirigente Scolastico, in quanto Dirigente pubblico, garantisce che la propria azione sia caratterizzata da principi che sono a fondamento della Pubblica Amministrazione, promuovendo il miglioramento continuo dei servizi erogati e la partecipazione attiva dei cittadini ai processi decisionali e alla vita democratica.

L’azione dell’ANDIS è stata sempre ispirata ai principi di cui sopra nel sostenere e promuovere la figura e l’attività del Dirigente Scolastico e di ciò ne è testimonianza il Seminario nazionale “Con noi …: ANDIS la strada della dirigenza” organizzato per i nuovi Dirigenti Scolastici nei giorni 13 e 15 luglio u.s. nell’Altopiano Laceno di Bagnoli Irpino (AV) nel quale furono trattate tematiche operative propedeutiche all’approccio alla dirigenza scolastica: “Esempi di avvio dell’anno Scolastico e di costruzione dello staff di collaborazione del Dirigente Scolastico”, “La gestione dei gruppi in ottica innovativa”, “Simulazione di una riunione di staff del Dirigente Scolastico”, “Orientamento sull’efficacia comunicativa e gestionale di un gruppo di lavoro tendente ad una leadership diffusa”, “Simulazione di un collegio dei Docenti”, “Dinamiche collegiali; forme e modi di comunicazione e di organizzazione collegiale; modi e forme di confronto e di condivisioni delle decisioni”, “Tipologie di accesso alla documentazione amministrativa: tra esigenza di trasparenza e tutela della riservatezza” e “Tecniche di gestione delle istanze e dei modelli procedimentali”.

Il Dipartimento Sviluppo Associativo dell’ANDIS sulla scia del Seminario estivo in presenza, che per numero di partecipanti e per l’importanza delle tematiche trattate riscosse non pochi consensi e apprezzamenti, ha inteso proseguire l’attività di vicinanza ai nuovi Dirigenti Scolastici e ha organizzato “UN’ORA CON …” per il mese di settembre p.v., n. 15 incontri on line su piattaforma CISCO WEBEX, dalle ore 18.00 alle ore 19.00, per sviluppare “momenti di ascolto, di risposte, di confronto sulle necessità e preoccupazioni che ogni nuovo Dirigente Scolastico manifesta mentre si avvia ad una professione ricca e complessa”. Due Dirigenti dell’Associazione o esperti dei vari settori si confronteranno coi nuovi Dirigenti Scolastici attraverso question time o su specifiche tematiche. Le attività si svolgono con cadenza giornaliera dal 2 al 23 settembre 2022 secondo il seguente calendario:

Venerdì 02/09/2022 Paola Bortoletto, Milena Piscozzo – Tematica libera

Lunedì 05/09/2022 Patrizia Abate, Stefano Stefanel – Tematica libera

Martedì 06/09/2022 Rossella De Luca, Mario Veca – Tematica libera

Giovedì 08/09/2022 Franca Burzigotti, Renato Candia – Tematica libera

Venerdì 09/09/2022 Anna Buonoconto, Domenico Ciccone – La sicurezza

Lunedì 12/09/2022 Laura Barbirato, Milena Piscozzo – PTOF/Atto di indirizzo

Martedì 13/09/2022 Francesco Armenante, Angela Paletta – L’attività negoziale

Mercoledì 14/09/2022 Filomena Filippis, Rosa Stornaiuolo – L’inclusione

Giovedì 15/09/2022 Simona Da Re, Eva Nicolò – I rapporti con le famiglie

Venerdì 16/09/2022 Emilia Di Blasi, Piervincenzi Di Terlizzi – La gestione delle risorse per l’inclusione

Lunedì 19/09/2022 Clara Alemanni, Antonella Serpico – RAV-PDM-RS

Martedì 20/09/2022 Alessandra Francucci, Grazia Pedicini – La progettualità

Mercoledì 21/09/2022 Carmen Iuliano, Angela Paletta – La direttiva del DSGA

Giovedì 22/09/2022 Lucia Dalla Montà, Gloriana Russitto – Patti educativi e rapporti col territorio

Venerdì 23/09/2022 Paola Cagnazzo, Gregorio Iannaccone – Raccolta ulteriori bisogni neo Dirigenti