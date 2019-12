Gaeta – Il Commissario di PS, dr. Maurizio Mancini, lascia il comando al dr. Roberto Graziosi

GAETA – “Ho appreso dell’avvicendamento al vertice del Commissariato di PS di Gaeta avvenuto con trasferimento alla Questura di Latina del Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gaeta Maurizio Mancini, sostituito da Roberto Graziosi che lascia la dirigenza del Commissariato di PS di Terracina.

Ringrazio il questore di Latina dottoressa Rosaria Amato e il dr. Maurizio Mancini per la preziosa ed impeccabile opera, svolta al servizio e nell’interesse della collettività gaetana, grazie ai molti interventi finalizzati a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini e di coloro che scelgono Gaeta per i loro periodi di riposo e ferie. Dunque, si è assistito al progressivo miglioramento, in termini qualitativi e quantitativi, dell’azione della Polizia che ha dato maggiore concretezza, rispetto al recente passato, ad ogni risultato conseguito.



Questi ultimi anni sono stati caratterizzati anche dalle fasi procedurali finalizzate a concretizzare il progetto di trasferimento degli Uffici di Polizia del Commissariato di PS da Via Roma a Piazzale Daga (località Calegna), in una parte dell’edificio dell’ex tribunale di Gaeta. La tenacia del dr. Mancini si è evidenziata allorché ha saputo mantenere stretti e continui i contatti con il Comune (proprietario dell’immobile), il Dipartimento della PS e la Prefettura di Latina affinché venisse accelerato l’iter burocratico-amministrativo per l’utilizzo della nuova struttura che avverrà prossimamente. La struttura di Piazzale Daga si sviluppa su una superficie di mq 600 destinata ad uffici, 15 posti auto coperti ed un’ampia area esterna da adibire a parcheggio per dipendenti e cittadini.

Al dirigente Maurizio Mancini giungano le mie congratulazioni per il suo nuovo incarico alla Questura di Latina: un chiaro riconoscimento alle grandi capacità, alla dedizione e professionalità da lui dimostrate quotidianamente nello svolgere il suo ruolo sul territorio, a servizio delle istituzioni e di tutta la cittadinanza. A lui rinnovo i miei migliori auguri di buon lavoro.

Al nuovo dirigente del Commissariato di PS, Roberto Graziosi, desidero esprimere i miei più cordiali e sinceri auguri, consapevole che l’impegno congiunto delle istituzioni a servizio dei cittadini è fondamentale per affrontare le complesse questioni che interessano la nostra comunità, ricca di straordinarie potenzialità e qualità”.