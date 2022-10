Gilda e i Ruta, una famiglia in musica

Il 26 ottobre 2022, alle ore 20:30 ad Aversa, nella suggestiva cornice del Teatro Cimarosa, si terrà un concerto in memoria di Gilda e i Ruta, famiglia di musicisti aversani.

La data scelta è significativa in quanto ricorre il 90esimo anniversario della morte di Gilda Ruta. Gilda fu una pianista e compositrice vissuta fra Ottocento e Novecento tra Napoli e New York. Pioniera delle pari opportunità in quanto capace di valorizzare la figura professionale di musicista-donna, quando la musica era un settore riservato in prevalenza agli uomini.

L’iniziativa nasce da un’idea della dott.ssa Rachele Arena, Presidente dell’Associazione Artedonna e di alcune iscritte, nonché componenti della famiglia Ruta, prof.sse Maurizia Sacchetti e Patrizia Tirozzi, in collaborazione con l’Associazione Coro femminile dell’Istituto Orientale di Napoli, con il Comitato del Festival Mercadantiano e con il dott. Giovanni Vigliar, autore del libro “Gilda Ruta: le due vite di una musicista napoletana”. L’iniziativa è supportata dal Comune di Aversa, città della famiglia Ruta.

L’evento è stato patrocinato anche dalla Provincia di Caserta e dal Consiglio Regionale Campania.

Mission della serata sarà quella di far conoscere e ripercorrere la storia di Gilda e dei Ruta e la loro musica. Il concerto, infatti, ha la finalità di valorizzare la musica di Gilda e di Francesco Paolo, Alfonso e Riccardo Ruta e di restituire ai posteri un pezzo di storia della nostra Campania finora dimenticata o perlomeno non abbastanza conosciuta.

Sul palco alcuni brani degli illustri musicisti aversani saranno eseguiti da Mario dell’Angelo/Violino del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, Maria Grazia De Luca/Soprano, Anna Azzinnari/Arpa e Giovanni Rea/Pianoforte.

Durante la serata si ricorderà il periodo in cui visse Gilda anche attraverso gli abiti dell’epoca. Ad arricchirne il ricordo anche le tele create per l’occasione e la performance di ballo.

Un ringraziamento

– alla Ditta Mitilini Gennaro Pianoforti di Aversa: per la concessione del pianoforte a coda

– Alle Lettrici Titti Spano’ e Mena Santillo;

– Alle scuole aversane:

-ISISS E. Mattei : per il servizio di accoglienza;

-Liceo Artistico Statale” Leonardo da Vinci”: per la mostra d’arte;

-ISISS Osvaldo Conti: per lo spazio moda d’epoca;

-Scuola Danza Diana di Diana Pagano e Claudio Diligente: per la performance coreutica.

Gli sponsor che hanno supportato l’iniziativa hanno confermato la loro vicinanza alla città e alla valorizzazione delle iniziative culturali:

Meritocrazia Italia Campania;

Banca Mediolanum – Consulente finanziario Aversa: dott. Luigi Costanzo;

Bar Pasticceria “La Nuit” di Aversa;

Istituto Bilingue J.J. Rousseau di Aversa.