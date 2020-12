GRANDE SUCCESSO AL MANZONI PER L’EVENTO ‘UNA VITA PER L’INSEGNAMENTO’

Nell’ambito della Rassegna di iniziative volte a promuovere l’offerta formativa sul Territorio, Mercoledì 2 dicembre il Liceo “A. Manzoni” di Caserta ha tenuto una Videoconferenza in diretta Facebook intitolata ‘UNA VITA PER L’INSEGNAMENTO’. L’evento si è reso possibile grazie alla instancabile azione promotrice e propulsiva della Dirigente Dott.ssa Adele Vairo d’intesa col Dipartimento delle Scienze umane. L’evento l’ha vista anche relatrice insieme a prestigiose personalità nel campo della Pedagogia e più in generale delle Scienze umane:

Prof.ssa Lucia Ariemma, Docente di Pedagogia Generale e Sociale presso l’Università degli Studi “L. Vanvitelli” di Caserta;

Prof. Vincenzo Sarracino, Professore Straordinario Emerito dell’Università “S. O. Benincasa” di Napoli.

Ha moderato la Prof.ssa Giovanna Paolino, Direttrice di BelvedereNews.

Nel corso della conferenza, durante la quale il Prof. Sarracino ha illustrato il suo lavoro, che ha dato anche il titolo all’evento, sono stati trattati trasversalmente i principali temi pedagogici ed educativi declinati negli attuali contesti socioculturali, ed è stato messo in luce il prezioso e strategico ruolo della Scuola nel complesso compito di guida delle presenti e future generazioni. Particolarmente interessanti sono stati i temi della Didattica a Distanza (DaD) e della Didattica Digitale Integrata (DDI), sui nuovi scenari in atto, sui possibili impatti, soprattutto in termini di efficienza ed efficacia relativamente allo sviluppo delle competenze per la formazione del futuro uomo e cittadino.

Le domande delle studentesse del Liceo “Manzoni”, Alessandra Sorvino e Raffaela Fernandez, intervenute in videoconferenza e altre provenienti dalle chat, hanno sollecitato, fra l’altro, la trattazione di temi quali la relazione educativa e i contributi dell’Educazione civica alla valorizzazione delle Scienze umane alla luce delle più recenti riforme ministeriali,

L’evento ha appassionato sia i relatori che il pubblico, e si è tradotto in uno straordinario successo in termini di visualizzazioni, commenti e like oltre ogni previsione.

Si ringraziano per il fondamentale contributo: i Proff. L. Di Nuzzo, F. Abbate, P. Ciardo, R. Adanti, F. Farina, D. Sandias, L. De Luca.