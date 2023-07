Grande successo per il convegno sulla fibromialgia. Le foto

San Nicola La Strada – Cronaca di un successo annunciato, quello di ieri al Salone Borbonico di San Nicola La Strada. Una nutrita ed interessata platea ha partecipato al convegno organizzato dalla commissione pari opportunità per parlare e sensibilizzare rispetto a questa patologia poco nota e molto sottovalutata.

Leggi anche :

Grande soddisfazione della delegata alle pari opportunità la dott.ssa Carmela Ferrante: ” Sono particolarmente orgogliosa di questo successo, prima come medico e poi come consigliere comunale. Conoscere è fondamentale, e noi abbiamo parlato della patologia nei suoi vari aspetti con un parterre illustre di specialisti. Un ringraziamento particolare all’on. Loredana Raia, che ha a preso cuore questo problema è sta seguendo il progetto di legge regionale ad hoc per il giusto riconoscimento di questa patologia affinché venga riconosciuta come invalidante, così come già è accaduto in Emilia Romagna”