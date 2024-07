I falchetti scaldano i motori

Ancora pochi giorni e prenderà vita la stagione 2024/25, ma sono ancora tante le tessere che servono per riempire il mosaico-Casertana. Il neo direttore sportivo Trevor Trevisan ha già messo a segno alcuni colpi in difesa, dove sono arrivati Riccardo Gatti e Ivan Kontek, oltre ai portieri Alessandro Vilardi e Alessandro Zanellati. Certo è che ci sarà bisogno di molti altri innesti per le partenze di Curcio e Anastasio, due nomi su tutti. Si è poi sistemato lo staff, dove il neo allenatore Manuel Iori è stato affiancato dal “secondo” Jacopo Falanga, il preparatore atletico Denis Francescutti e l’ex serie A Andrea Campagnolo, quest’ultimo in veste di allenatore dei portieri. La squadra si sta radunando in questi giorni, che saranno all’insegna dei test atletici. In seguito, dal 24 luglio fino all’8 agosto, la truppa di mister Iori andrà in ritiro a Roccaraso. Si comincerà a fare sul serio il 10 agosto (ore 21), quando la Casertana affronterà la Ternana al “Liberati” nel primo turno della coppa Italia di serie C. Ci sarà, quindi, subito la “prova del nove” contro una delle squadre favorite per la promozione. Il via della serie C, invece, è fissato per il 25 agosto, quando i rossoblù andranno a Latina, campo mai facile. Primo match casalingo sarà il 1° settembre contro la Juventus NG per un esordio in casa che riprenderà l’ultima partita dello scorso anno, persa proprio contro i bianconeri negli ottavi dei playoff. La ferita brucia ancora. Dopo alcune partite interlocutorie, da segnare col rosso sul calendario la sfida col Catania (6 ottobre), con l’Avellino (al “Partenio” il 13 ottobre), col Benevento (al “Vigorito” il 27 ottobre) e quella col Crotone (all’Immacolata). Le ultime tre partite saranno, invece, col Potenza (13 aprile 2025), col Crotone (19 aprile 2025), per chiudere a Trapani il 27 aprile 2025. È vero che “il buongiorno si vede dal mattino”, ma anche quest’anno la squadra ha cambiato un po’ e, qualunque sia il modo in cui comincerà la stagione, bisognerà portare pazienza o comunque evitare di cadere in facili entusiasmi. Un “in bocca al lupo” alla dirigenza, perché l’ossatura e la formazione della squadra tramite il mercato sarà cruciale.

(Foto di Ciro Santangelo)