I Lavoratori degli appalti di pulizia delle strutture Sanitarie della Provincia scendono in piazza

CONTINUA LA LOTTA DEI LAVORATORI DEGLI APPALTI DI PULIZIA
DELLE STRUTTURE SANITARIE DELLA PROVINCIA DI CASERTA
Dopo il deposito dell’esposto sottoscritto dall’ S.G.B. e concordato con I LAVORATORI DEGLI APPALTI
DELLE PULIZIE DELLE STRUTTURE SANITARIE DELLA PROVINCIA DI CASERTA, i lavoratori stessi
continuano la lotta proseguendo lo stato di agitazione e chiamando ad un loro
PRESIDIO CHE SI TERRA’
SABATO 1° MAGGIO ALLE ORE 9,30
presso la PREFETTURA DI CASERTA
con lo scopo di ottenere un nuovo incontro con il Prefetto di Caserta.
NON E’ PIU’ POSSIBILE ACCETTARE E NON RIBELLARSI A CONDIZIONI DI FAME DEI LAVORATORI ( 2 – 4
ORE DI LAVORO AL GIORNO PER 5 GIORNI ), FAME CHE VIENE FATTA DIVIDERE CON ALTRI LAVORATORI
SFRUTTATI, CHE SI DEVONO PURE SENTIRE PRIVILEGIATI E DEVONO RINGRAZIARE SCIAGURATI PSEUDOSINDACALISTI CHE LI HANNO RACCOMANDATI AL PADRONE.
NON E’ PIU’ POSSIBILE ASSISTERE AL SOLITO TEATRINO DELLE GARE AL MASSIMO RIBASSO PER
DELICATISSIMI SERVIZI DI IGIENE AMBULATORIALI ED OSPEDALIERI, CON DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI CHE COME MINIMO SI MUOVONO AI LIMITI DELLA LEGITTIMITA’, CON CONTINUI
RINVII DEL PREVISTO PASSAGGIO DI CANTIERE E CON IL PERMANERE DI CONDIZIONI SALARIALI E
NORMATIVE ILLEGALI.
NON SI PUO’ CHIUDERE GLI OCCHI DI FRONTE AL DATO DI FATTO CHE TUTTO CIO’ AVVIENE NEI
TERRITORI INFESTATI DALLA MAFIA CAMPANIA, CON AZIENDE SU CUI NON SI OPERA LA NECESSARIA
VIGILANZA DEMOCRATICA E DI LEGALITA’, COME DENUNCIATO DALLA STAMPA LOCALE.
DIVENTA, INVECE, NECESSARIA LA RIVOLTA CIVILE CHE PARTA DAI LAVORATORI TUTTI, PERCHE’ NON E’
NEPPURE POSSIBILE CHE I PROBLEMI SI POSSANO RISOLVERE CON IL SOLO INTERVENTO DELLA
MAGISTRATURA, COME E’ AVVENUTO GIA’ PER L’OSPEDALE CIVILE DI CASERTA.
MA, PERCHE’ CIO’ ACCADA, E’ PURE NECESSARIO CHE I LAVORATORI SI LIBERINO DALLA MORSA
RICATTATRICE DEI SINDACALISTI COLLABORAZIONISTI, CHE IMBASTISCONO FINTE VERTENZE CON IL
SOLO SCOPO DI SOTTOPORRE AL TAVOLO DELLE TRATTATIVE I SOLITI ELENCHI DI PARENTI ED
AMICI.
OCCORRE RIDARE DIGNITA’ ALLA FUNZIONE DI LOTTA DEL SINDACALISMO, RICONQUISTARE NELLA
SOSTANZA I DIRITTI AL LAVORO, AL SALARIO ED A CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA E SALUTE
SUL LAVORO.
IL SINDACATO GENERALE DI BASE RILANCIA IL SUO APPELLO A SOSTENERE,
CON FORZA E SENZA TENTENNAMENTI O PAURE DI ALCUN GENERE, LA
GIUSTA LOTTA DEI LAVORATORI DEL CASERTANO
CONTINUA LA LOTTA DEI LAVORATORI DEGLI APPALTI DI PULIZIA