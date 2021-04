I Lavoratori degli appalti di pulizia delle strutture Sanitarie della Provincia scendono in piazza

CONTINUA LA LOTTA DEI LAVORATORI DEGLI APPALTI DI PULIZIA

DELLE STRUTTURE SANITARIE DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Dopo il deposito dell’esposto sottoscritto dall’ S.G.B. e concordato con I LAVORATORI DEGLI APPALTI

DELLE PULIZIE DELLE STRUTTURE SANITARIE DELLA PROVINCIA DI CASERTA, i lavoratori stessi

continuano la lotta proseguendo lo stato di agitazione e chiamando ad un loro

PRESIDIO CHE SI TERRA’

SABATO 1° MAGGIO ALLE ORE 9,30

presso la PREFETTURA DI CASERTA

con lo scopo di ottenere un nuovo incontro con il Prefetto di Caserta.

NON E’ PIU’ POSSIBILE ACCETTARE E NON RIBELLARSI A CONDIZIONI DI FAME DEI LAVORATORI ( 2 – 4

ORE DI LAVORO AL GIORNO PER 5 GIORNI ), FAME CHE VIENE FATTA DIVIDERE CON ALTRI LAVORATORI

SFRUTTATI, CHE SI DEVONO PURE SENTIRE PRIVILEGIATI E DEVONO RINGRAZIARE SCIAGURATI PSEUDOSINDACALISTI CHE LI HANNO RACCOMANDATI AL PADRONE.

NON E’ PIU’ POSSIBILE ASSISTERE AL SOLITO TEATRINO DELLE GARE AL MASSIMO RIBASSO PER

DELICATISSIMI SERVIZI DI IGIENE AMBULATORIALI ED OSPEDALIERI, CON DELLE PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI CHE COME MINIMO SI MUOVONO AI LIMITI DELLA LEGITTIMITA’, CON CONTINUI

RINVII DEL PREVISTO PASSAGGIO DI CANTIERE E CON IL PERMANERE DI CONDIZIONI SALARIALI E

NORMATIVE ILLEGALI.

NON SI PUO’ CHIUDERE GLI OCCHI DI FRONTE AL DATO DI FATTO CHE TUTTO CIO’ AVVIENE NEI

TERRITORI INFESTATI DALLA MAFIA CAMPANIA, CON AZIENDE SU CUI NON SI OPERA LA NECESSARIA

VIGILANZA DEMOCRATICA E DI LEGALITA’, COME DENUNCIATO DALLA STAMPA LOCALE.

DIVENTA, INVECE, NECESSARIA LA RIVOLTA CIVILE CHE PARTA DAI LAVORATORI TUTTI, PERCHE’ NON E’

NEPPURE POSSIBILE CHE I PROBLEMI SI POSSANO RISOLVERE CON IL SOLO INTERVENTO DELLA

MAGISTRATURA, COME E’ AVVENUTO GIA’ PER L’OSPEDALE CIVILE DI CASERTA.

MA, PERCHE’ CIO’ ACCADA, E’ PURE NECESSARIO CHE I LAVORATORI SI LIBERINO DALLA MORSA

RICATTATRICE DEI SINDACALISTI COLLABORAZIONISTI, CHE IMBASTISCONO FINTE VERTENZE CON IL

SOLO SCOPO DI SOTTOPORRE AL TAVOLO DELLE TRATTATIVE I SOLITI ELENCHI DI PARENTI ED

AMICI.

OCCORRE RIDARE DIGNITA’ ALLA FUNZIONE DI LOTTA DEL SINDACALISMO, RICONQUISTARE NELLA

SOSTANZA I DIRITTI AL LAVORO, AL SALARIO ED A CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA E SALUTE

SUL LAVORO.

IL SINDACATO GENERALE DI BASE RILANCIA IL SUO APPELLO A SOSTENERE,

CON FORZA E SENZA TENTENNAMENTI O PAURE DI ALCUN GENERE, LA

GIUSTA LOTTA DEI LAVORATORI DEL CASERTANO