Il 13 gennaio torna per il 2023 l’«Ultimo Ballo in Maschera» al “Giordano Bruno”

MADDALONI (Caserta) – Con il nuovo anno riprendono gli appuntamenti della fortunata e partecipata rassegna “«Ultimo Ballo in Maschera» ritorno e presenza sul territorio”, II^ edizione.

Il nuovo appuntamento è per il 13 gennaio 2023 dalle ore 16.30 presentato da Lucia Grimaldi con riprese Tv di Fulvio De Lucia, poi disponibili sul canale Youtube “Comunicando” al link https://www.youtube.com /channel/ UCX8Yn68f3CmHNct7M4TughA.

L’evento inizia con l’accoglienza musicale della performance “Come Paride vezzoso” da L’elisir d’amore” di G. Donizzetti con Lucia Pascarella (pianoforte) e Andrea Carnevale (baritono).

Segue l’apertura dei lavori con la performance di Fabiana Giaquinto, Pina Farina, Peppe Zappia, Joe Nicodeno con alla chitarra Angelo Rispoli. Si passa alla parte editoriale con la presentazione del libro di Antonio Bonagura dal titolo “Un appassionato disincanto” (Graus Edizioni).

Proseguendo vi è la presentazione del cortometraggio “Le cose rotte” regia di Antonio Bonagura, Peppe Zappia e Max Oliva. La presentazione del video sarà seguita dall’intervista a “FERDINANDO IV di BORBONE” e dunque la performance musicale “Eri tu che macchiavi quell’anima” da “Un ballo in maschera” di G. Verdi con Lucia Pascarella (pianoforte) e Andrea Carnevale (baritono).

Si prosegue con la performance di Amalia Cirella e Massimo Grimaldi dal titolo “IO SONO HOMO VIVO NOI E’ ONE PEOPLE”. Dunque, gli interventi di Silvana Lucariello (presentatrice), Melania Pellino (attrice), Emilia Pellino (danzatrice), Barbara Banco (relatrice). La chiusura dei lavori è affidata a una performance musicale a cura di Lucia Pascarella (pianoforte) e Andrea Carnevale (baritono) dal titolo “Non più andrai farfallone amoroso” da “Le nozze di Figaro” di W. A. Mozart.

Seguirà un brindisi al nuovo anno con la consegna (una prima parte) dei gadgets della rassegna.

Nei prossimi giorni, e anche dopo l’evento, contributi anche fotografici e curiosità saranno disponibili nella pagina social dedicata https://www.facebook.com/ultimoballoinmaschera.

Dunque, non resta che rinnovare l’invito per la rassegna “«Ultimo Ballo in Maschera» prevista per il 13 gennaio 2023 dalle ore 16.30.

Gli organizzatori, i collaboratori e i partners (si allega al presente comunicato elenco dettagliato) ringraziano quanti interverranno.

Per aggiornamenti si rimanda alla pagina social https://www.facebook.com/ultimoballoinmaschera o mail a ultimoballoinmaschera@gmail.com.