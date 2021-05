Il Napoli femminile nonostante una buona gara non riesce ad evitare a Torino la sconfitta, una vittoria che per la Juventus vale il titolo. La gara vieni decisa già dopo i primi 45 minuti di gioco da Girelli e Bonansea. Adesso le azzurre devono sperare in un risultato negativo per San Marino che affronterà l’Inter.