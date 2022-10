Il Parcheggio dell’ ex Caserma Pollio verso riapertura

Il parcheggio della Caserma Pollio conosciuto anche come parcheggio ‘Pollio’ potrebbe andare verso quella che è una riapertura.

Infatti nei pressi dell’area vi è stata una visita da parte di alcuni esponenti del consiglio comunale di Caserta che si va a riportare, tra gli altri il vicesindaco Emiliano Casale, alcuni membri , del gruppo ‘ Moderati per Caserta’ tra cui Marianna Funaro , Daniela dello Buono, Rosaria Mona i quali con alcuni tecnici avrebbero effettuato anche un sopralluogo nei pressi dell’area che al momento risulta chiusa.

Ebbene al termine di questo blitz si riportano alcune dichiarazioni da parte del vicesindaco della città di Caserta ossia E. Casale “Nelle le prossime settimane riapriremo il parcheggio dell’ area Pollio”. Il vicesindaco di Caserta Emiliano Casale, è da qualche mese al lavoro affinché la struttura, di fondamentale importanza anche per il commercio (e non solo), possa ritornare nelle disponibilità dei cittadini della città di Caserta ma anche eventualmente della provincia per color che magari vogliono visitare la Reggia di Caserta con un parcheggio a pochi metri dal monumento Vanvitelliano Ecco un’altra parte delle dichiarazioni del vicesindaco Emiliano Casale che L’incontro è servito per ultimare le pratiche di acquisizione dell’area, attualmente di proprietà del Demanio. I tecnici ci hanno assicurato che nel mese di novembre saranno risolti tutti gli aspetti burocratici fino ad oggi mai definiti e che ci consentiranno di restituire il parcheggio alla città, si tratta di una risposta importante alle esigenze di sosta che mi sono pervenute in questi mesi da parte della cittadinanza. Un impegno mantenuto grazie all’impegno della politica e dei tecnici che hanno lavorato per il risultato”.