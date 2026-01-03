Il presepe ai Sassi

Oggi 3 gennaio 2026 nella piccola e suggestiva frazione di Tuoro di Sessa Aurunca (CE) alle ore 17:30 ha inizio il presepe vivente, organizzato dalla Pro Loco “Il Borgo di Tuoro” il cui Presidente è l’Avv. Achille Vellucci, giunto ormai alla sua X Edizione.

I Sassi di Tuoro è l’ultimo dei tre piccoli raggruppamenti di case dopo i Podesti e i Casarinoli, che compongono insieme la piccola frazione di Tuoro, un borgo dove il tempo sembra essersi fermato nei ricordi, nelle tradizioni e nei sentimenti. Una volta c’erano anche i Matteoli, che prendevano il nome dalla famiglia che abitava quelle poche case ormai abbandonate. I Sassi sono una contrada, dove le stradine di pietra diventano scenografia naturale e le tradizioni tornano a vivere. Ecco che al primo imbrunire, dopo la celebrazione della messa nella storica e antica Cappella di San Giuseppe, cui parteciperanno i figuranti, gli stessi si dirigeranno verso le proprie postazioni per dare il via al presepe vivente. Sarà un percorso avvincente tra scene di vita quotidiana, di un tempo ormai passato che ritorna per ricordare gli antichi mestieri come la Capera, l’Arrotino, il Calzolaio, il Carbonaio, la Materassaia. Per l’occasione Attilia e Gina, le massaie del posto hanno già impastato con le loro sapienti mani le crespelle, tipiche e gustose che verranno fritte al momento con l’aiuto di una canna. Ma sarà anche l’occasione per respirare il calore autentico del Natale che antico si ripropone attuale nel messaggio di vita e di speranza. Passo dopo passo si percorre il piccolo borgo, con le sue case costruite sopra e dentro la roccia, come i frantoi di pietra e le cantine cui alcune abitazioni avevano collegate con una scala a pioli sotto una botola.

Un’esperienza da vivere con servizio navetta gratuito.