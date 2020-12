In attesa di notizie per il medico ricoverato al Sant’Anna e San Sebastiano

PIEDIMONTE MATESE – Si resta in attesa di comunicazioni per il medico che pochi giorni fa è stato ricoverato d’urgenza al Sant’Anna e San Sebastiano’ di Caserta. Ripercorrendo brevemente l’accaduto, il medico 40enne stava ritornando da un turno di lavoro in ospedale a Piedimonte Matese quando per cause, ancora non chiare, ha perso il controllo della vettura schiantandosi contro una rotonda ad Alife. L’uomo è un 40enne ortopedico che lavora all’ospedale matesino ed aveva normalmente completato il proprio lavoro e stava facendo ritorno a casa.

Immediata i soccorsi i quali sono giunti in pochi minuti sul posto. Le condizioni, in un primo momento, sono state definite serie. La prognosi è riservata.