ALIFE – Intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Piedimonte Matese i quali hanno spento l’incendio divampato, per diverse ore, ad Alife. Stando alle ricostruzioni dei vigili, l’incendio si era generato all’interno del deposito in cui erano presenti materiali idraulici e vecchi elettrodomestici in disuso. La causa sembrerebbe essere ricondotta ad un corto circuito di un elettrodomestico nel deposito il quale ha innescato il tutto.