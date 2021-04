La Casertana non può festeggiare i playoff, la vittoria della Turris rovina i piani alla Casertana

Niente festa playoff in casa Casertana, la squadra rosso blu infatti non è ancora sicura della partecipazione alla post season. La sconfitta in quel di Catania e in contemporanea le sconfitte di Viterbese e Monopoli sembravano aver dato la qualificazione hai falchetti. Ma la Turris ha deciso di rovinare la festa alla Casertana battendo il Bari e tenendo accesa una piccola speranza in chiave playoff. La squadra di torre del greco infatti è a meno sei dai falchetti, ma mercoledì dovrà recuperare la gara rinviata contro la Cavese già retrocessa. Qualora la Turris vincesse il derby avrebbe tre punti da recuperare sui falchetti ma con il vantaggio negli scontri diretti, sarà dunque costretta la Casertana a fare risultato nel derby contro la Paganese di domenica nel caso in cui la Turris batta la Cavese.