La Classifica Snpa dei comuni più cementificati d’Italia

Pubblichiamo l’ultimo report sul consumo di suolo del Snpa (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente), cui fanno capo l’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione la Ricerca Ambientale) e le agenzie regionali Arpa, che hanno stilato una graduatoria delle città più cementificate d’Italia. Si tratta di luoghi un cui non vi sono né prati, né campi coltivati, né parchi e dove i giardini pubblici sono davvero pochissimi, perché la quasi totalità del territorio è occupata da costruzioni. La mancanza di verde pubblico rende, ovviamente, ancora più insopportabile il caldo di questi giorni, soprattutto in città dove la copertura artificiale supera il 60%, il 70%, l’80%, e persino il 90% del territorio.A Casavatore, per esempio, il 90,9% del territorio comunale è coperto dal cemento delle costruzioni o dall’asfalto delle strade. Dopo Casavatore, infatti, trovismo Arzano, nell’area settentrionale di Napoli, dove a essere costruito è l’83,2% del territorio. Segue Melito di Napoli, a pochi chilometri di distanza, con l’81,2%, e la vicina Cardito, con il 73%.

È possibile leggere tutti i dati cliccando sul seguente link