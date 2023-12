LA “MASSIMO STANZIONE” IN PARATA PER IL “PROGETTO CONTINUITA’ “

Stamattina Viale Petrarca di Orta di Atella è stato “invaso gioiosamente” dagli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado “Massimo Stanzione” in parata con la Dirigente Del Prete, il Presidente del Parlamento d’istituto, gli alunni, i docenti e due bravissimi suonatori di tamburo dell’orchestra della scuola che hanno dato il ritmo alla marcia. È stato inaugurata così “la Due giorni della continuità scolastica” alla Scuola Primaria di Orta che porterà i dipartimenti della Scuola media a far conoscere ai bimbi delle quinte classi delle elementari le proprie attività.

“Il “Progetto Continuità̀”, così strutturato, è stato fortemente voluto – ha affermato la Dirigente Del Prete – perché vuole allontanare il momento estremamente delicato, del passaggio da una scuola all’altra, attorno al quale si concentrano fantasie, interrogativi e timori dei bimbi che dovranno entrare in un nuovo ordine di scuola significa uscire dalle sicurezze affettive costruite nella vecchia scuola e affrontare nuovi sistemi relazionali, nuove regole e responsabilità̀. Con l’approccio del coinvolgimento e del confronto, un po’ ludico ed un po’ esplorativo delle attività scolastiche, abbiamo portato un po’ di Noi agli alunni delle quinte classi”.

È stato un momento emozionante vederli giungere al plesso Villano della Scuola Primaria in parata a suon di tamburo con i gruppi di majorette, cheerleader, sbandieratori, ballerini, alunni e docenti.

Per l’occasione la Dirigente Del Prete insieme al Presidente del Parlamento d’ istituto hanno portato la “Luce della Pace da Betlemme” al comune di Orta Atella.

Ad attenderli sulle scale del comune il Sindaco Santillo, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Lamberti, l’Assessore alle Politiche Sociali Pellino e il Presidente del Consiglio d’istituto Palladino .

La Dirigente Del Prete e la Dirigente De Marco della Scuola Primaria hanno consegnato al Sindaco Santillo le lanterne con una cerimonia onorata da promesse e preghiere di augurio affinché la PACE regni nelle famiglie ortesi e in tutto il mondo.

Il Sindaco Santillo ha auspicato per tutti i cittadini un futuro di prosperità, salute e pace e con commozione ha posto le due lanterne su una postazione accanto all’albero nell’atrio del comune mettendole a disposizione di ogni cittadino che volesse accendere una candela dalla Luce Santa per portarla nella propria famiglia.

Dopo la cerimonia di consegna della Luce della Pace il gruppo di docenti e alunni della Stanzione ha raggiunto la Scuola primaria per presentare le attività preparate per il “Progetto continuità”con le classi quinte.

Tra racconti e teatro delle ombre, esibizioni di Cheerleader, Majorette, Sbandieratori, ginnaste in erba e ballerini di balli latino americani, scenette in lingua inglese, in lingua francese, body percussion, esperimenti di scienze e attività laboratoriali di tecnologia si è conclusa una mattinata intensa ed entusiasmante. Un grazie particolare al Comando della Polizia Municipale di Orta di Atella e al Comandante Morrone per l’ottima vigilanza durante la marcia; alla Dirigente De Marco, alle maestre delle elementari e agli alunni che diligentemente hanno assistito alle presentazioni dei dipartimenti.

Speriamo anche di averli divertiti ed interessati.

La S.S.P.G “Massimo Stanzione” si conferma una risorsa importante del nostro territorio e una fucina di talentosi ragazzi che si dimostrano eccellenze alle scuole superiori.

L’appuntamento è venerdì 22 dicembre per il Concerto di Natale dell’orchestra e del coro della Massimo Stanzione in sala consiliare.