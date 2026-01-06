La politica del fare premia le associazioni

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa

Nella serata di ieri, 5 gennaio, il Museo Civico di Maddaloni ha ospitato un evento fuori dagli schemi: l’Apericena con delitto, organizzato dall’Associazione La Politica del Fare. La serata ha unito un ricco apericena sotto il porticato a una spettacolare rappresentazione teatrale, dimostrando che non servono grandi teatri per spettacoli d’eccellenza e che la collaborazione tra associazioni può dare vita a inaspettati scenari.

Le associazioni premiate per il loro impegno sul territorio sono state: Quartieri Uniti APS, Castrum, Lions Clubs International, Ars Vivendi e ANaVo OdV.

La serata è stata organizzata da Marianna Iorio e Angela Cipullo, mentre Clementina Ianniello ha curato la produzione dei premi come rappresentante di Le ceramiche di Clemy. Hanno collaborato anche Daniele Napolitano, direttore del Museo Civico di Maddaloni, e tra i presenti c’era Gennaro Cioffi, rappresentante dell’amministrazione comunale.

L’evento ha sottolineato il valore del lavoro delle associazioni locali e il loro impegno quotidiano, trasformando la serata in un momento di condivisione e ispirazione per tutta la comunità.