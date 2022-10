LA VICESINDACO ZACCARIELLO RISPONDE ALLA MACCHINA DEL FANGO

Casaluce– “La famiglia di cui si parla da due giorni sui giornali è stata convocata assieme ad altre dall’assistente sociale per trattare una questione legata al FNA 2021. Purtroppo poco prima dell’orario fissato per gli incontri è stata chiamata per un intervento d’urgenza presso una famiglia.

Tutte le persone convocate, con pazienza e comprensione, sono rimaste in attesa. Una di queste inizia ad alzare la voce e ad offendere pesantemente l’assistente sociale, intervengo per invitare la persona alla calma, purtroppo l’invito porta la signora ad alzare ancora di più la voce e ad usare parole ancora più offesensive, verso una professionista serissima che non si era allontanata per andare a prendere il caffè ma per una sopraggiunta emergenza.

Vivo quotidianamente accanto a famiglie che soffrono ed affrontano con estrema dignità le loro grandi difficoltà, per queste persone ci sono sempre. Nessuna difficoltà, però, può mai giustificare la maleducazione e la sopraffazione.

Per quanto riguarda l’intervento del sindaco, persona sempre educata e disponibile ad ascoltare tutti, la persona in questione dovrebbe ringraziarlo per non averla denunciata e mi dispiace che anche un ex sindaco commenti senza conoscere i fatti”, a dichiararlo la vicesindaco Maddalena Zaccariello.