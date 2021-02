Le foto. PLASTIC FREE si presenta agli studenti del Villaggio dei Ragazzi

Maddaloni. Dopo il riconoscimento ufficiale, qualche settimana fa, del comune di Maddaloni come primo comune ufficiale PLASTIC FREE, i volontari si sono subito attivati sia con le raccolte che con gli incontri nelle scuole.

Questa mattina primo incontro ufficiale con tutti gli studenti dei 4 istituti superiori della Fondazione “Villaggio dei Ragazzi- don Salvatore d’Angelo”: liceo linguistico, istituto alberghiero, tecnico industriale ed aeronautico.

Gli studenti, in parte nella grande sala

Chollet, opportunamente distanziati, in parte in streaming nella aule hanno seguito con interesse gli interventi dei referenti Renato Venezia (referente regione Campania), Salvatore Campolattano ( referente Maddaloni), Armando Corsini e Cinzia Laurenza (referenti Marcianise).

I danni che ha prodotto e sta producendo la plastica sono notevoli. Scopo dell’associazione è di ridurli e di educare ad un uso ecologico e consapevole, sensibilizzando la popolazione attraverso una serie di attività come raccolte, passeggiate ecologiche e tanto altro. Dal Villaggio nascerà, dopo questo incontro, un gruppo di raccolta che sarà operativo sul territorio per dare il proprio contributo ad un mondo sempre più Plastic Free.