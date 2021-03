Le foto. Zaini e libri per gli alunni del De Nicola e della De Gasperi

Maddaloni/Valle di Maddaloni. Gli alunni sono in DAD ma la scuola è attiva più che mai, non solo con le lezioni a distanza ma anche con progetti ed attività in corso.

La preside Rosa Suppa, poi, con il suo istituto su 2 comuni, ha continuato un lavoro incessante per i suoi ragazzi, preoccupandosi di realizzare iniziative funzionali a questo particolare momento storico.

Tra queste spicca il progetto FSE – PON relativo ai supporti didattici. Per questo PON, dedicati agli alunni della scuola secondaria di I grado dell’istituto, e quindi destinato ai ragazzi che frequentano la scuola media De Nicola di Maddaloni e la scuola De Gasperi di Valle di Maddaloni sono stati distribuiti agli alunni delle classi III zaini personalizzati con il nome della scuola contenenti 3 dizionari ( italiano -inglese e francese) e 10 libri di narrativa. Un’idea nuova ed originale, per lasciare agli alunni che saluteranno quest’anno l’istituto un ricordo della loro scuola. All’interno i dizionari, utilissimi e maneggevoli per il percorso di studi futuri insieme a libri accattivanti ed interessanti per rafforzare il legame con la lettura, le storie e e le parole.

Al momento ne sono stati distribuiti un centinaio.

Non rimarranno a bocca asciutta i giovani studenti di I e II : per loro ci saranno i libri di testo per i prossimi anni scolastici. Un bel sollievo per le famiglie che risparmieranno una bella cifra e una certezza che anche alunni con qualche problema economico non rimarranno senza i libri.

La scuola in epoca covid non sarà ricordata solo per le difficoltà, ma anche per nuovi progetti, sperimentazioni e innovazioni a vario livello. Al ritorno in classe gli alunni dell’I.C. “Maddaloni 2 – Valle di Maddaloni” troveranno una scuola rinnovata, sicura e più accogliente che mai. Una scuola nella quale non vedono l’ora di tornare per viverla con i loro amici e con gli insegnati.