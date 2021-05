Le varie sigle sindacali fuori la Prefettura di Caserta

Ci sarà un presidio organizzato fuori a quella che è la Prefettura di Caserta, a p.zza Vanvitelli, varie sigle sindacali nonchè anche associazioni organizzano una mini manifestazione anche per protestare contro tutto quello che sta accadendo in Palestina, il tutto avverrà nella giornata di sabato 22 maggio dalle ore 18.00 in poi.

Le varie sigle sindacali anche di Caserta, come CGIL CISL e UIL, sono basite ed esterefatte da quello che il comportamento delle truppe varie militari in Palestina questo uno stralcio del comunicato che si va a riportare di seguito “In questi giorni il mondo intero assiste sgomento alla contrapposizione di frange estremiste della destra israeliana, di coloni, della forza militare dello Stato israeliano contro la popolazione civile palestinese prima di Gerusalemme Est ed ora della Striscia di Gaza – dichiarano le segreterie di Cgil, Cisl e Uil Caserta – le varie operazioni militari stanno facendo centinaia di morti nella terra palestinese.

Ma non è tutto a supporto di quello che è il presidio al di fuori la Prefettura casertana che inizierà, alle ore 18.00 ci saranno anche alcune associazioni che si dovrebbero ritrovare fuori il prefetto e che si sono date appuntamento dinanzi appunto alla sede a pochi metri da palazzo Castropignano, la sede comunale, queste le varie associazioni e coloro che hanno aderito e con ogni probabilità saranno presenti almeno in alcuni suoi membri e/o esponenti…. le varie associazioni sono: l’ Anpi, il Comitato Provinciale di Caserta; l’Arci Caserta, Nero e non solo! Onlus; Rain Arcigay Caserta; Lab.

Inoltre coinvolte nel presidio ci sono anche la cooperativa sociale Millepiani; CSA Ex Canapificio; l’ Agesci Caserta 2; Movimento Non Violento presidio caserta; Sinistra Italiana – Federazione di Caserta; Terra Caserta; Caserta Decide; Associazione Campo de fiori – Officina del libero pensiero; Comitato per Villa Giaquinto; Cooperativa sociale E.V.A; Articolo 11 – promotori di pace; inoltre dovrebbero esser presenti altre associazioni come la Arciragazzi Caserta; la Generazione Libera; Fish Campania; Libera – Comitato provinciale di Caserta; la Cooperativa sociale Marco Polo; Casa Nogaro; Casa dei Diritti Sociali Auto Mutuo Aiuto (CDS AMA); CSV Assovoce Caserta; Comitato don Peppe Diana; Cidis Onlus; Speranza per Caserta;