Lega Pro/Collovati:” Lo sciopero una scelta infelice”

Mancano pochi giorni per far partire il campionato di Lega pro, ma proprio in queste ultime ore si sta parlando del rischio che la prima giornata venga rinviata. AIC ha infatti proclamato uno sciopero per la scelta della Lega delle liste a 22 tesserati. A tal proposito oggi Fulvio Collovati ha rilasciato un’ intervista ai colleghi di tuttoBari:

”Soprattutto in questo periodo storico la ritengo una scelta infelice da parte dell’AIC. La pandemia ha colpito tutto il mondo, dappertutto si son fermati e nel momento in cui si può riprendere questa presa di posizione mi sembra un po’ troppo forte; se l’AIC voleva prendere delle decisioni poteva farlo prendendo altre battaglie ed agendo in altro modo. In C ci sono pochissimi sponsor e pochissimi incassi e le difficoltà sono oggettive: lo sciopero mi sembra fuori luogo”.