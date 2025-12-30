L’IRVAT festeggia il 50 esimo al CHRISTMAS Wine Art Fest

Al Teatro Comunale di Cercola si è tenuto il “Christmas Wine Art Fest”, evento organizzato da Irvat, Comune di Cercola e Mavv – Wine Art Museum con il contributo della Città metropolitana di Napoli, che ha messo insieme momenti di dibattito e di spettacolo nel segno delle eccellenze enogastronomiche della Campania.



Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Cercola, Biagio Rossi, del presidente del Parco nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca, e del presidente dell’Irvat, Ciro Costagliola, si è tenuto il convegno “I Patdell’area Vesuviana: valorizzazione, tutela e salute” moderato dal giornalista Antonio Vastarelli. Sono intervenuti Dario Duro, Amira Campania, Toti Lange, Accademia partenopea del Baccalà, Giovanni Molinari, Founder di Campania da Vivere, Eugenio Gervasio presidente Mavv, Annamaria Colao, chairwoman della Cattedra Unesco Salute e Sviluppo sostenibileed Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazone Univerde,con un videomessaggio, Teresa Del Giudice, dipartimento di Agraria dell’Università Federico II, Christian Cutino ed Emilia Di Girolamo, EcoDigital Campania, Gianni Cicia del dipartimento di Agraria dell’Università Federico II. Al temine del convegno sono stati consegnati i riconoscimenti: premio Mavv “In Vino Veritas” a Biagio Rossi, Raffaele De Luca, Gianni Cicia, Teresa Del Giudice e Dario Duro, personalità che si sono distinte per la promozione e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche.

A seguire il brindisi per i 50 anni dalla fondazione di Irvat con il presidente Ciro Costagliola, il vicepresidente EugenioGervasio e la new entry nel cda Emilia Di Girolamo, brindisi a cui ha seguito la degustazione delle eccellenze del territorio.

A conclusione è andato in scena lo spettacolo “VinCantium by Mavv” con la direzione artistica del Teatro Ricciardi di Gianmaria Modugno, presentato da Monica Russo delMezzosoprano Alessandra Della Croce, del tenore Pop Sabbae del pianista Antonio Di Costanzo.