Con tanta fatica la Casertana riesce a fare suo il derby contro la Cavese, la squadra di Guidi è riuscita a ribaltare il vantaggio di Gerardi. Per i falchetti in gol Pacilli su calcio di rigore e e di Longo a tempo quasi scaduto. Una vittoria che regala la salvezza e fa salire i falchetti al nono posto in classifica.