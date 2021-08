M. Verstappen ancora in corsa per il mondiale di F1: “Nessuna rivalità con Hamilton”

Max Verstappen è nato nel segno della velocità. Figlio dell’ex pilota di Formula 1, Jos Verstappen, sua madre, Sophie è stata anch’essa una pilotessa di successo. Nato a Hasselt, in Belgio, nel 1997, non ha aspettato molto prima di assaggiare la pista dato che nel 2003 ha preso regolarmente parte a una gara di kart a Genk, in Belgio. Nel 2005 Max Verstappen, ha iniziato a fare sul serio prendendo parte al suo primo campionato, il Mini campionato belga, dove ha vinto tutte le 21 gare. Entro il 2013, Max aveva vinto quasi tutto quello che la disciplina kart aveva da offrire come il titolo mondiale del 2013 a Varennes-sur-Allier, in Francia

Dal sogno di avere mezzo Mondiale in tasca prima del Gp d’Inghilterra, all’incubo del post-Ungheria, con quegli 8 punti di svantaggio in classifica da Lewis Hamilton che sembrano pochi, ma rappresentano in realtà un macigno considerando il +43 dilapidato in appena due gare, seppur non per demeriti oggettivi dell’olandese, protagonista prima dello scontro con il rivale in Inghilterra e poi della carambola con Bottas a Budapest.

Eppure, a due settimane dalla ripartenza in Belgio, Max sta provando a concentrarsi solo sulla pista, dimenticando tensioni e polemiche: “Non vedo quella con Hamilton come una rivalità – ha dichiarato l’olandese alla ‘Bild’, smontando quindi il “sogno” dei media di ricostruire la lotta Senna-Prost, evocata dallo scontro di Silverstone che ha ricordato quello di Suzuka 1990 – Io guardo principalmente a me stesso e alla mia squadra. Solo in questo modo abbiamo le migliori chances contro di loro”.