Macerata Campania – È stato un successo quest’anno la Festa di Sant’Antuono

MACERATA CAMPANIA – Ha fatto registrare il pienone la festa di Sant’Antuono. Anche quest’anno Macerata Campania è stata “invasa” da migliaia di persone anche dei paesi limitrofi. C’erano bambini, ragazzi, adulti ed anziani, provenienti da ogni dove. La musica delle Battuglie di Pastellessa, i fuochi figurati, la Santa Messa e la Processione di Sant’Antuono hanno racchiuso il mix di religiosità, devozione, tradizione e folclore che rende unica la festa che la comunità maceratese vuole candidare a patrimonio immateriale dell’Umanità dell’Unesco.

L’entusiasmo ha raggiunto livelli stellari tant’è che Caturano, che avrebbe dovuto celebrare Sant’Antuono tra una settimana, ha anticipato al weekend appena trascorso. La festa di Sant’Antuono è continuata, dunque, per tutto il weekend e si è celebrata nella frazione di Caturano. Sabato, 18 gennaio 2020, alle ore 8:00 è stata celebrata la Santa Messa nella chiesa di San Marcello Martire ed alle ore 17:00 sul sagrato della chiesa, prima della funzione religiosa, si è tenuta anche la benedizione degli animali.

Alle 19:30 in piazza Crocifisso c’è stato lo spettacolo musicale con I’ Gringos’. Domenica, 19 gennaio 2020, alle ore 9:00 le autorità religiose, civili e militari hanno presenziato alla cerimonia per la deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti, mentre alle ore 10:30 si è tenuta la messa solenne con il panegirico del Santo ed al termine la solenne processione in onore di Sant’Antonio Abate ossequiata da don Mimì Piccirillo.



A conclusione del corteo in Piazza della Libertà lo spettacolo dei tradizionali fuochi figurati, ovvero ‘u puorc, ‘a signor, e scal e fuoc. Nel pomeriggio dopo la messa intorno alle ore 20:00 in Piazza della Libertà la serata sarà animata da Stany Ruggiero e i Bottari della Cantica Popolare. Per l’occasione sono stati allestiti anche gli stand gastronomici, il tutto organizzato dalla parrocchia di San Marcello Martire.