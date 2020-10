Maddaloni. Il sindaco De Filippo: pronto il bando per la manutenzione della pubblica illuminazione

“La città di Maddaloni dispone di circa 3800 punti di illuminazione pubblica. In tutti questi anni poco o nulla è stato speso per la manutenzione. “ Esordisce così il sindaco di Maddaloni, Andrea De Filippo sull’argomento scottante della pubblica illuminazione in città. Più volte dalla nostra testata noi stessi abbiamo segnalati di lampioni spenti da anni, come quello in piazza Umberto I adiacente la Basilica Minore del Corpus Domini, di strade buie, lampioni inclinati da urti o da intemperie, Luci pubbliche in procinto di cadere giù logorate dall’usura del tempo cronologico e meteorologico.. Ma a quanto pare sta per tornare la luce sulla città.

“Già pronto un bando per la manutenzione ordinaria. Questa volta la gara sarà per € 150.000 contro i 30.000 € di investimenti delle passate amministrazioni. E a quanto ci informa il primo cittadino, bisogna andare parecchio indietro nel tempo, a circa dieci anni fa per averne traccia.

Successivamente, una volta sistemato un minimo di ordinarietà, si procederà per un project financing: in questo modo l’azienda che avrà l’appalto, gestirà il rinnovo dell’impianto ormai obsoleto, la manutenzione e recupererà il canone di consumo. Un circuito virtuoso che finora non poteva essere attivato, mancando una base economica di partenza che, invece, si avrà tra un anno, visto l’investimento che si sta effettuando nell’immediato.”

Questo il resoconto di un’intervista telefonica al sindaco De Filippo che dovrebbe illuminare tutti.