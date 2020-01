Maddaloni – La Fiom – Filt e segreteria provinciale della CGIL Caserta proclamano stato di agitazione personale Ferservice

MADDALONI – Con istanza datata 10 gennaio 2020, i Segretari Generali Francesco PERCUOCO della Fiom Cgil Caserta, Angelo LUSTRO della Filt Cgil e Matteo COPPOLA della CGIL Caserta, hanno preso carta e penna ed hanno inviato una nota alla Prefettura di Caserta, al Presidente della Regione Campania, all’Assessore al Lavoro e Sviluppo della Regione Campania, a Mercitail Rail del Gruppo Ferrovie dello Stato, alla Direzione Operativa, all’Asset Manutenzione Loco, al Sindaco di Maddaloni, alla Società Ferservice, con la quale hanno fatto richiesta urgente di un incontro presso la Prefettura di Caserta, con la Società Ferservice e la Committenza Mercitalia Service e proclamato lo stato di agitazione del personale Ferservice dello Scalo Merci di Maddaloni/Marcianise a causa di una ulteriore crisi di lavoro stavolta nello Scalo Merci di Maddaloni Marcianise.



Creato all’interno dell’Interporto di Maddaloni/Marcianise, è volano di crescita e di sviluppo del territorio, ma che invece, oltre a non aver mai avuto il fatidico sviluppo previsto, licenzia alcuni dei pochi lavoratori rimasti a gestire il presidio di manutenzione Locomotive del Committente Mercitalia Rail del Gruppo Ferrovie dello Stato. Infatti, a seguito delle notizie apprese dalle OO.SS., il prossimo 31 gennaio 2020 scade la proroga del Contratto della Società Ferservice con Mercitalia Rail.

Alla scadenza della stessa si ripropone, purtroppo, il dramma già denunciato a dicembre scorso, della continuità dei livelli occupazionali dei lavoratori, attualmente in forza alla Ferservice e operanti presso lo Scalo di Maddaloni/Marcianise, che svolgono attività di manutenzione delle locomotive Elettriche per conto del Committente Mercitalia Rail.



Un dramma sociale che rischia di sfociare in azioni di protesta e di lotta spontanee e incontrollate. Si ritiene utile un incontro di tutte le parti interessate, in particolare la Committenza Mercitalia Rail, per conoscere, prima del 31 gennaio c.a., quali azioni intende mettere in atto per assicurare il futuro lavorativo ed economico ai lavoratori interessati.