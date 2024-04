Maggio dei libri. Le iniziative de “Il girasole”

Maddaloni – La lettura come strumento di conoscenza e consapevolezza, capace di rendere autenticamente liberi. È questa l’idea de “Il Maggio dei Libri” 2024 la campagna nazionale di promozione della lettura promossa dal Centro per il Libro e la Lettura arrivata alla sua quattordicesima edizione e che coinvolge librerie, biblioteche, scuole, associazioni culturali e lettori. Liberi di conoscere, liberi di sognare e liberi di creare sono i tre filoni tematici che caratterizzano il tema della campagna ciascuno pensato per ospitare molteplici generi letterari e offrire diversi punti di vista sul valore sociale dei libri.

“Mostrami i percorsi leggendari partenopei” ideato e organizzato dalla libreria Il Girasole di Maddaloni nasce con l’intento di elaborare un racconto di Napoli che mescola il reale al fantastico, attraverso le leggende che la costituiscono e i libri che raccontano. Da Penelope a “Uvspina”, dal munaciello ad “Almarina” passando per “Il mare non bagna Napoli” e “L’amica geniale” fino alla tragica storia d’amore di Nisida e Posillipo.

La vetrina della libreria si animerà durante il maggio con le immagini più belle delle leggende di Napoli con i libri che negli anni l’hanno resa protagonista lasciando da parte di luoghi comuni e facendo emergere l’anima di una città che vive nel mito e nella leggenda da oltre tremila anni.

Tra le attività proposte della libreria la presentazione del libro “Itinerari leggendari partenopei” di Maria Rosaria Paolella (Aperion Edizioni) il 6 maggio presso l’IC Maddaloni, Valle 2 e il laboratorio di scrittura creativa “La costruzione del mito. Tra personaggi, storia e leggenda” tenuto da Francesco Spiedo, a cura di Itaca Colonia Creativa il 16 maggio con gli alunni del Convitto Nazionale Giordano Bruno.